Боруссия Мёнхенгладбах
    -
    18:15
    14.01.17
    Майнц 05
      Friendly match • Январь
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      Боруссия Мёнхенгладбах - Майнц 05
      Friendly match - 14 января 2017

      Футбол, Clubs friendlies. Следите за матчем Боруссия Мёнхенгладбах – Майнц 05 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:15 14 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Дитер Хекинг или Мартин Шмидт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Боруссия Мёнхенгладбах – Майнц 05? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Боруссия Мёнхенгладбах и Майнц 05, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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