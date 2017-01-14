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Боруссия Мёнхенгладбах - Майнц 05
Friendly match - 14 января 2017
Футбол, Clubs friendlies. Следите за матчем Боруссия Мёнхенгладбах – Майнц 05 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:15 14 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Дитер Хекинг или Мартин Шмидт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Боруссия Мёнхенгладбах – Майнц 05? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Боруссия Мёнхенгладбах и Майнц 05, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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