Ужасающий подкат из Греции, за который надо отстранять от футбола

Инцидент произошел в матче чемпионата Греции между «Ксанти» и «Олимпиакосом». Защитник хозяев Христос Лисгарас совершил убийственный подкат, вонзившись шипами в колено Себа.

После этого инцидента на поле началась массовая потасовка, а Лигарас был удален. Красную карточку также получил Себа, который выражал возмущение подкатом соперника.

Матч завершился победой «Олимпиакоса» – 2:0.

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