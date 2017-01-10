Eurosport
Ужасающий подкат из Греции, за который надо отстранять от футбола
Такому не место на поле.
Инцидент произошел в матче чемпионата Греции между «Ксанти» и «Олимпиакосом». Защитник хозяев Христос Лисгарас совершил убийственный подкат, вонзившись шипами в колено Себа.
После этого инцидента на поле началась массовая потасовка, а Лигарас был удален. Красную карточку также получил Себа, который выражал возмущение подкатом соперника.
- Матч завершился победой «Олимпиакоса» – 2:0.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте