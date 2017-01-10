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Ужасающий подкат из Греции, за который надо отстранять от футбола

Ужасающий подкат из Греции, за который надо отстранять от футбола
Eurosport

10 ч. назад

Такому не место на поле.

Инцидент произошел в матче чемпионата Греции между «Ксанти» и «Олимпиакосом». Защитник хозяев Христос Лисгарас совершил убийственный подкат, вонзившись шипами в колено Себа.

После этого инцидента на поле началась массовая потасовка, а Лигарас был удален. Красную карточку также получил Себа, который выражал возмущение подкатом соперника.

  • Матч завершился победой «Олимпиакоса» – 2:0.

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Ужасающий подкат из Греции, за который надо отстранять от футбола