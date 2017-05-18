Матч чемпионата Греции был прерван из-за банки пива, попавшей в голову тренера

Матч чемпионата Греции «Панатинаикос» – ПАОК не был доигран из-за брошенной с трибун банки пива, которая попала в голову главного тренера ПАОК Владимира Ивича, сообщает The Sun. Перед этим между игроками команд произошла стычка.

Матч был прерван на 54-й минуте при счете 1:0 в пользу «Панатинаикоса».

Ивич был доставлен в больницу для обследования.

«Панатинаикосу» грозит техническое поражение со счетом 0:3.

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