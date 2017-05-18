Eurosport
Матч чемпионата Греции был прерван из-за банки пива, попавшей в голову тренера
Арбитр встречи «Панатинаикос» – ПАОК увел команды с поля во втором тайме.
Матч чемпионата Греции «Панатинаикос» – ПАОК не был доигран из-за брошенной с трибун банки пива, которая попала в голову главного тренера ПАОК Владимира Ивича, сообщает The Sun. Перед этим между игроками команд произошла стычка.
Матч был прерван на 54-й минуте при счете 1:0 в пользу «Панатинаикоса».
- Ивич был доставлен в больницу для обследования.
- «Панатинаикосу» грозит техническое поражение со счетом 0:3.
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