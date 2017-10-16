Игрок вытер забрызганную спреем бутсу об арбитра в чемпионате Греции и отделался желтой карточкой

Мегакомичный момент произошел на 40-й минуте матча седьмого тура чемпионата Греции «Ксанти» – АЕК. Хозяева заработали право на стандарт вблизи штрафной соперника.

Арбитр Иоаннис Пападопулос обвел место удара исчезающим спреем, чтобы полузащитник «Ксанти» Брито не двигал мяч, и в процессе забрызгал бутсу футболиста. Тот проявил чувство юмора, показушно возмутился и с улыбкой вытер бутсу об ногу рефери. Судья шутку не оценил.

Желтая не сломила Брито, и он по-царски закрутил мяч в девятку.

Матч завершился со счетом 1:1. «Ксанти» заканчивал игру вдевятером из-за двух удалений.

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