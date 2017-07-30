Рома
    -
    23:00
    30.07.17
    Джиллетт Стэйдиум
    Ювентус
      Международный Кубок чемпионов • США
      Календарь
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      Онлайн
      Рома - Ювентус
      Международный Кубок чемпионов - 30 июля 2017

      Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Рома – Ювентус на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Эусебио ди Франческо или Массимилиано Аллегри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Рома – Ювентус? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Рома и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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