Реал Мадрид
    -
    2:30
    30.07.17
    Сан Лайф Стэйдиум
    Барселона
      Международный Кубок чемпионов • США
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      Реал Мадрид - Барселона
      Международный Кубок чемпионов - 30 июля 2017

      Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Реал Мадрид – Барселона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Зинедин Зидан или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – Барселона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Реал Мадрид и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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