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Манчестер Сити - Тоттенхэм

Международный Кубок чемпионов - 30 июля 2017

Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Манчестер Сити – Тоттенхэм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Хосеп Гвардиола или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Сити – Тоттенхэм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Манчестер Сити и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

