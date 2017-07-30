Манчестер Сити
    -
    1:00
    30.07.17
    Эл Пи Филд
    Тоттенхэм
      Международный Кубок чемпионов • США
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Сити - Тоттенхэм
      Международный Кубок чемпионов - 30 июля 2017

      Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Манчестер Сити – Тоттенхэм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосеп Гвардиола или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Сити – Тоттенхэм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Сити и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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