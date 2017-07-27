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- 2-ой тайм
- Родригес90'
- Насри88'
- Диас81'
- ДанилоСане80'
- СантанаГримшоу80'
- ТуреРобертс79'
- ОтамендиАдарабиойо79'
- УокерDuhaney70'
- ЖезусДиас69'
- де БрёйнеЗинченко69'
- Стоунз66'
- МарселоХакими62'
- ВаранВальехо62'
- БенземаМайораль62'
- КовачичВаскес62'
- МодричРодригес62'
- БэйлЛьоренте62'
- ИскоСебальос62'
- НачоАсенсио62'
- Техеро62'
- КаземироЭрнандес62'
- Стерлинг58'
- Отаменди51'
- Перерыв
- АгуэроСтерлинг45'
- ФоденНасри45'
- КомпаниМангала45'
- НавасКасилья45'
- 1-ый тайм
- Карвахаль41'
- Начо32'
- Туре30'
Перед матчем
Онлайн
Манчестер Сити - Реал Мадрид
Международный Кубок чемпионов - 27 июля 2017
Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Манчестер Сити – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:30 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хосеп Гвардиола или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Сити – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Манчестер Сити и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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