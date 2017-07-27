Манчестер Сити
Завершено
0
4
-
1
0
6:30
27.07.17
LA Memorial Coliseum
Реал Мадрид
Международный Кубок чемпионов • США
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Манчестер Сити
  • Реал Мадрид
  • Родригес
    90'
  • Насри
    88'
  • Диас
    81'
  • ДанилоСане
    80'
  • СантанаГримшоу
    80'
  • ТуреРобертс
    79'
  • ОтамендиАдарабиойо
    79'
  • УокерDuhaney
    70'
  • ЖезусДиас
    69'
  • де БрёйнеЗинченко
    69'
  • Стоунз
    66'
  • МарселоХакими
    62'
  • ВаранВальехо
    62'
  • БенземаМайораль
    62'
  • КовачичВаскес
    62'
  • МодричРодригес
    62'
  • БэйлЛьоренте
    62'
  • ИскоСебальос
    62'
  • НачоАсенсио
    62'
  • Техеро
    62'
  • КаземироЭрнандес
    62'
  • Стерлинг
    58'
  • Отаменди
    51'
  • Перерыв
  • Манчестер Сити
  • Реал Мадрид
  • АгуэроСтерлинг
    45'
  • ФоденНасри
    45'
  • КомпаниМангала
    45'
  • НавасКасилья
    45'
  • 1-ый тайм
  • Манчестер Сити
  • Реал Мадрид
  • Карвахаль
    41'
  • Начо
    32'
  • Туре
    30'
Перед матчем

Онлайн
Манчестер Сити - Реал Мадрид
Международный Кубок чемпионов - 27 июля 2017

Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Манчестер Сити – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:30 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хосеп Гвардиола или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Сити – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Манчестер Сити и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0