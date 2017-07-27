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- 2-ой тайм
- Маркизио (P)89'
- Пасторе80'
- БуффонПинсольо65'
- Маркизио62'
- АреолаДешам61'
- Ди МарияПасторе61'
- Алвес60'
- Гуэдеш53'
- Перерыв
- ЛихтштайнерАсамоа45'
- КьеллиниБардзальи45'
- ХедираПьянич45'
- ДибалаКалигара45'
- СандроМандрагора45'
- МоттаКаллегари45'
- МанджукичКин45'
- БентанкурРинкон45'
- КуадрадоСтураро45'
- ИгуаинМаркизио45'
- БенатиаДе Шильо45'
- МёньеАлвес45'
- МатюидиНкунку45'
- КаваниХесе45'
- БерчичеКурзава45'
- ВерраттиЛо Сельсо45'
- МоураГуэдеш45'
- СилваМаркиньос45'
- 1-ый тайм
- Игуаин45'
- Верратти29'
- Бентанкур23'
Перед матчем
Онлайн
ПСЖ - Ювентус
Международный Кубок чемпионов - 27 июля 2017
Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Ювентус на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Унаи Эмери или Массимилиано Аллегри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Пари Сен-Жермен – Ювентус? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Пари Сен-Жермен и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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