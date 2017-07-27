Пари Сен-Жермен
Завершено
0
2
-
3
0
4:00
27.07.17
Сан Лайф Стэйдиум
Ювентус
Международный Кубок чемпионов • США
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Пари Сен-Жермен
  • Ювентус
  • Маркизио (P)
    89'
  • Пасторе
    80'
  • БуффонПинсольо
    65'
  • Маркизио
    62'
  • АреолаДешам
    61'
  • Ди МарияПасторе
    61'
  • Алвес
    60'
  • Гуэдеш
    53'
  • Перерыв
  • Пари Сен-Жермен
  • Ювентус
  • ЛихтштайнерАсамоа
    45'
  • КьеллиниБардзальи
    45'
  • ХедираПьянич
    45'
  • ДибалаКалигара
    45'
  • СандроМандрагора
    45'
  • МоттаКаллегари
    45'
  • МанджукичКин
    45'
  • БентанкурРинкон
    45'
  • КуадрадоСтураро
    45'
  • ИгуаинМаркизио
    45'
  • БенатиаДе Шильо
    45'
  • МёньеАлвес
    45'
  • МатюидиНкунку
    45'
  • КаваниХесе
    45'
  • БерчичеКурзава
    45'
  • ВерраттиЛо Сельсо
    45'
  • МоураГуэдеш
    45'
  • СилваМаркиньос
    45'
  • 1-ый тайм
  • Пари Сен-Жермен
  • Ювентус
  • Игуаин
    45'
  • Верратти
    29'
  • Бентанкур
    23'
Перед матчем

Онлайн
ПСЖ - Ювентус
Международный Кубок чемпионов - 27 июля 2017

Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Ювентус на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Унаи Эмери или Массимилиано Аллегри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Пари Сен-Жермен – Ювентус? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Пари Сен-Жермен и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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