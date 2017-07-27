Барселона
Завершено
0
1
-
0
0
2:30
27.07.17
ФедЭкс Филд
Манчестер Юнайтед
    Международный Кубок чемпионов • США
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Барселона
    • Манчестер Юнайтед
    • РобертоСампер
      85'
    • ВаленсияТуанзебе
      84'
    • Феллайни
      83'
    • МхитарянПерейра
      62'
    • ЛингардМарсьяль
      62'
    • Перерыв
    • Барселона
    • Манчестер Юнайтед
    • СуаресАлькасер
      45'
    • НеймарЭль-Хаддади
      45'
    • БлиндДармиан
      45'
    • КэррикФеллайни
      45'
    • Де ХеаРомеро
      45'
    • СмоллингДжонс
      45'
    • ЛинделёфБайи
      45'
    • СемедуВидаль
      45'
    • БускетсРоберто
      45'
    • АльбаДинь
      45'
    • УмтитиВермален
      45'
    • АленьяИньеста
      45'
    • МессиТуран
      45'
    • РакитичСуарес
      45'
    • МаскераноПике
      45'
    • 1-ый тайм
    • Барселона
    • Манчестер Юнайтед
    • Неймар
      31'
    Перед матчем

    Онлайн
    Барселона - Манчестер Юнайтед
    Международный Кубок чемпионов - 27 июля 2017

    Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Барселона – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Эрнесто Вальверде или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Барселона – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Барселона и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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