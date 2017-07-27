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- 2-ой тайм
- РобертоСампер85'
- ВаленсияТуанзебе84'
- Феллайни83'
- МхитарянПерейра62'
- ЛингардМарсьяль62'
- Перерыв
- СуаресАлькасер45'
- НеймарЭль-Хаддади45'
- БлиндДармиан45'
- КэррикФеллайни45'
- Де ХеаРомеро45'
- СмоллингДжонс45'
- ЛинделёфБайи45'
- СемедуВидаль45'
- БускетсРоберто45'
- АльбаДинь45'
- УмтитиВермален45'
- АленьяИньеста45'
- МессиТуран45'
- РакитичСуарес45'
- МаскераноПике45'
- 1-ый тайм
- Неймар31'
Перед матчем
Онлайн
Барселона - Манчестер Юнайтед
Международный Кубок чемпионов - 27 июля 2017
Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Барселона – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Эрнесто Вальверде или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Барселона – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Барселона и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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