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- 2-ой тайм
- НагатомоВальетти90'
- ШкриниарРаноккья90'
- ПеришичПинамонти84'
- МирандаМурильо84'
- Д'АмброзиоАнсальди84'
- ЛевандовскийВинтцхаймер69'
- УльрайхХофманн69'
- МариуБрозович66'
- ВалероГальярдини66'
- КандреваБьябьяни65'
- Гётце59'
- ЭдерБарбоса50'
- Перерыв
- ТолиссоСаншиш45'
- РафиньяФридль45'
- РодригесМюллер45'
- ХуммельсМартинес45'
- 1-ый тайм
- РибериПантович33'
- Эдер30'
- Эдер9'
Перед матчем
Онлайн
Бавария - Интер
Международный Кубок чемпионов - 27 июля 2017
Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Интер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:35 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Карло Анчелотти или Лучано Спаллетти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бавария Мюнхен – Интер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бавария Мюнхен и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Спасибо, что читали, и будьте здоровы.
Отмучились! «Бавария» была совсем не в кондиции и не в настроении – может, все просто думают, как играть Суперкубок с таким количеством травм. «Интер» смотрелся, особенно в первом тайме, а во втором меркантильно довел дело до конца.
Пародия на штурм «Баварии» ничем не закончилось. «Интер» думал убежать в контратаку, но уже нет сил.
Из последних сил бежали сейчас мюнхенцы в атаку, будет штрафной.
Еще несколько замен делает Манчини – последние пять минут «Интер» будет без Миранды и Перишича.
Самый опасный момент «Баварии» во втором тайме (да что там, во всем матче!). Миранда после прострела чуть не срезал мяч в свои, Хандановичу пришлось напрячься, чтобы отбить. Какая ирония.
Верим, что вода вдохновит игроков побегать еще 10 минут. Продолжаем.
Команды хотят поскорее уйти приобщаться к сингапурской культуре. Новый перерыв на водичку будет поинтереснее последних пяти минут.
Отличный удар Саншиша далеко из-за пределов штрафной! Почти зарулил в угол мяч!
Коман бежит так, как будто только вышел на поле. Рвет фланг Кингсли, иногда смещается в центр, но пользы от этого всего мало.
Тройная замена у Интера: Кандрева, Жоау Мариу и Валеро аут, Биабиани, Брозович и Гальярдини ин.
Немцы мощно атакуют, большими силами, но удивительно бесполезно.
Кандрева бил из-за пределов штрафной, прямо в руки Ульрайху. Мюнхенцы тут же ответили контратакой, но Ханданович тоже показал, кто хозяин.
Подавала со штрафного «Бавария»: навес неплохой, но бить было сложно
Заметно активнее после перерыва стал играть Коман: атаки «Баварии» идут только через левый фланг. Сейчас опасно прострелил в штрафную Кингсли, но удар с линии штрафной улетел выше.
Перишич и Мариу сейчас красиво разыграли в стеночку на входе в штрафную! Защита «Баварии» красоту не оценила.
Тем временем первая замена у «Интера»! Бомбардирище Эдер ушел, на поле Габриэл.
И исполнили его опасно! Мяч задел штангу и попал в сетку с другой стороны.
Перишич протащил мяч через всю бровку и заработал опасный штрафной!
Поднимать настроение болельщиков «Баварии» вышли Мюллер и Саншиш, защищаться – Фридль и Хави Мартинес. Спаллетти молчит.
Возвращаемся! У болельщиков «Баварии» настроение так себе: теперь травмирован еще и Рибери (а кроме него Нойер, Бернат, Боатенг, Роббен и Тьяго).
Перерыв! «Интер» хорошо бежит, «Бавария» стерильно атакует и лениво защищается. Дальше будет лучше.
Вторая красота Эдера
А вместо Рибери уже 10 минут играет Пантович.
Еще одна отличная контратака «Интера»: Мариу исполнил электричку на правом фланге, а Перишич теперь замыкал. Отбились мюнхенцы.
Хамес крутил со штрафного, но Ханданович перевел на угловой. «Бавария» продолжает штурмдранг.
Команды ушли попить водички, а вернулись без Рибери. Неприятную травму получил француз и даже не смог уйти в раздевалку сам. Вот тебе и новости.
ГОЛ! Никакого тольку от атак «Баварии», а вот «Интер» мощен! Перишич получает мяч на фланге, отлично вешает в центр штрафной, а Эдер, покинутый всеми вколачивает второй!
«Бавария» проснулась и уже несколько минут атакует. Рибери сейчас опасно навешивал на Хамеса, тот не попал.
А вот сейчас Рибери пустили в крутейший проход по флангу! В штрафной никого не было, так что только угловой.
«Интер» пока атакует эффектнее и опаснее. Чего только в Азии не насмотришься.
Всем привет! «Бавария» с «Интером» уже начали радовать нас в Сингапуре: Эдер с паса Кандревы показал Ульрайху, кто главный. Играем дальше