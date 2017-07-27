Бавария Мюнхен
    Завершено
    0
    0
    -
    2
    0
    14:35
    27.07.17
    National Stadium
    Интер
    Международный Кубок чемпионов • Сингапур
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Бавария Мюнхен
    • Интер
    • НагатомоВальетти
      90'
    • ШкриниарРаноккья
      90'
    • ПеришичПинамонти
      84'
    • МирандаМурильо
      84'
    • Д'АмброзиоАнсальди
      84'
    • ЛевандовскийВинтцхаймер
      69'
    • УльрайхХофманн
      69'
    • МариуБрозович
      66'
    • ВалероГальярдини
      66'
    • КандреваБьябьяни
      65'
    • Гётце
      59'
    • ЭдерБарбоса
      50'
    • Перерыв
    • Бавария Мюнхен
    • Интер
    • ТолиссоСаншиш
      45'
    • РафиньяФридль
      45'
    • РодригесМюллер
      45'
    • ХуммельсМартинес
      45'
    • 1-ый тайм
    • Бавария Мюнхен
    • Интер
    • РибериПантович
      33'
    • Эдер
      30'
    • Эдер
      9'
    Перед матчем

    Онлайн
    Бавария - Интер
    Международный Кубок чемпионов - 27 июля 2017

    Футбол, Международный Кубок чемпионов. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Интер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:35 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Карло Анчелотти или Лучано Спаллетти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Бавария Мюнхен – Интер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Бавария Мюнхен и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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    Спасибо, что читали, и будьте здоровы.

    90' 

    Отмучились! «Бавария» была совсем не в кондиции и не в настроении – может, все просто думают, как играть Суперкубок с таким количеством травм. «Интер» смотрелся, особенно в первом тайме, а во втором меркантильно довел дело до конца.

    90' 

    Пародия на штурм «Баварии» ничем не закончилось. «Интер» думал убежать в контратаку, но уже нет сил.

    89 

    Из последних сил бежали сейчас мюнхенцы в атаку, будет штрафной.

    84'

    Еще несколько замен делает Манчини – последние пять минут «Интер» будет без Миранды и Перишича.

    79'

    Самый опасный момент «Баварии» во втором тайме (да что там, во всем матче!). Миранда после прострела чуть не срезал мяч в свои, Хандановичу пришлось напрячься, чтобы отбить. Какая ирония.

    78' 

    Верим, что вода вдохновит игроков побегать еще 10 минут. Продолжаем.

    75' 

    Команды хотят поскорее уйти приобщаться к сингапурской культуре. Новый перерыв на водичку будет поинтереснее последних пяти минут.

    72'

    Отличный удар Саншиша далеко из-за пределов штрафной! Почти зарулил в угол мяч!

    69' 

    Коман бежит так, как будто только вышел на поле. Рвет фланг Кингсли, иногда смещается в центр, но пользы от этого всего мало.

    66'

    Тройная замена у Интера: Кандрева, Жоау Мариу и Валеро аут, Биабиани, Брозович и Гальярдини ин.

    65' 

    Немцы мощно атакуют, большими силами, но удивительно бесполезно.

    63' 

    Кандрева бил из-за пределов штрафной, прямо в руки Ульрайху. Мюнхенцы тут же ответили контратакой, но Ханданович тоже показал, кто хозяин.

    61' 

    Подавала со штрафного «Бавария»: навес неплохой, но бить было сложно

    59'

    Заметно активнее после перерыва стал играть Коман: атаки «Баварии» идут только через левый фланг. Сейчас опасно прострелил в штрафную Кингсли, но удар с линии штрафной улетел выше.

    56' 

    Перишич и Мариу сейчас красиво разыграли в стеночку на входе в штрафную! Защита «Баварии» красоту не оценила.

    53'

    Тем временем первая замена у «Интера»! Бомбардирище Эдер ушел, на поле Габриэл.

    51'

    И исполнили его опасно! Мяч задел штангу и попал в сетку с другой стороны.

    49' 

    Перишич протащил мяч через всю бровку и заработал опасный штрафной!

    48'

    Поднимать настроение болельщиков «Баварии» вышли Мюллер и Саншиш, защищаться – Фридль и Хави Мартинес. Спаллетти молчит.

    46' 

    Возвращаемся! У болельщиков «Баварии» настроение так себе: теперь травмирован еще и Рибери (а кроме него Нойер, Бернат, Боатенг, Роббен и Тьяго).

    45' 

    Перерыв! «Интер» хорошо бежит, «Бавария» стерильно атакует и лениво защищается. Дальше будет лучше.

    43 

    Вторая красота Эдера

    41'

    А вместо Рибери уже 10 минут играет Пантович.

    39' 

    Еще одна отличная контратака «Интера»: Мариу исполнил электричку на правом фланге, а Перишич теперь замыкал. Отбились мюнхенцы.

    36' 

    Хамес крутил со штрафного, но Ханданович перевел на угловой. «Бавария» продолжает штурмдранг.

    32' 

    Команды ушли попить водички, а вернулись без Рибери. Неприятную травму получил француз и даже не смог уйти в раздевалку сам. Вот тебе и новости.

    30'

    ГОЛ! Никакого тольку от атак «Баварии», а вот «Интер» мощен! Перишич получает мяч на фланге, отлично вешает в центр штрафной, а Эдер, покинутый всеми вколачивает второй!

    28' 

    «Бавария» проснулась и уже несколько минут атакует. Рибери сейчас опасно навешивал на Хамеса, тот не попал.

    24' 

    А вот сейчас Рибери пустили в крутейший проход по флангу! В штрафной никого не было, так что только угловой.

    21' 

    «Интер» пока атакует эффектнее и опаснее. Чего только в Азии не насмотришься.

     

    Всем привет! «Бавария» с «Интером» уже начали радовать нас в Сингапуре: Эдер с паса Кандревы показал Ульрайху, кто главный. Играем дальше

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