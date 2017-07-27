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Неймар забил победный мяч в ворота «МЮ» в, возможно, последнем матче за «Барселону»

Неймар забил победный мяч в ворота «МЮ» в, возможно, последнем матче за «Барселону»
Eurosport

8 ч. назад

Если это прощание, то было красиво.

Каталонцы сделали «МЮ» в матче Международного кубка чемпионов. Единственный мяч на 31-й минуте забил Неймар.

Ранее сообщалось, что игра в «МЮ» будет последней для Неймара за «Барсу»: форвард близок к переходу в «ПСЖ».

  • Следующий матч «Барселона» проведет 29 июля против «Реала» в Международном кубке чемпионов.
  • «МЮ» после матча с каталонцами продолжит подготовку к сезону в Англии.

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