Getty Images
Хайлайты сочного матча, в котором «Сити» уничтожил «Реал» четырьмя мячами
Игру Международного кубка чемпионов посмотрели 93 тысячи зрителей.
«Сити» разгромил «Мадрид» в Международном кубке чемпионов – 4:1. Победу «горожанам» принесли голы Отаменди, Стерлинга, Стоунза и Диаса, у мадридцев гол престижа на счету Оскара Родригеса. Все мячи были забиты во втором тайме матча, который прошел в Лос-Анджелесе в присутствии 93607 зрителей.
- Очередной матч в рамках Международного кубка чемпионов «Сити» проведет 29 июля против «Тоттенхэма».
- Следующий матч «Реал» проведет 29 июля против «Барселоны».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте