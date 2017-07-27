Хайлайты сочного матча, в котором «Сити» уничтожил «Реал» четырьмя мячами

«Сити» разгромил «Мадрид» в Международном кубке чемпионов – 4:1. Победу «горожанам» принесли голы Отаменди, Стерлинга, Стоунза и Диаса, у мадридцев гол престижа на счету Оскара Родригеса. Все мячи были забиты во втором тайме матча, который прошел в Лос-Анджелесе в присутствии 93607 зрителей.

Очередной матч в рамках Международного кубка чемпионов «Сити» проведет 29 июля против «Тоттенхэма».

Следующий матч «Реал» проведет 29 июля против «Барселоны».

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