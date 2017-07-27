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Дубль Клаудио Маркизио принес «Ювентусу» победу над «ПСЖ»

Дубль Маркизио принес «Ювентусу» победу над «ПСЖ»
Eurosport

8 ч. назад

Туринцы провели победный мяч на 89-й минуте.

В рамках Международного кубка чемпионов «Ювентус» переиграл «ПСЖ» со счетом 3:2. У туринцев отличились Гонсало Игуаин и Клаудио Маркизио (дубль). За парижан забивали Гонсалу Гедеш и Хавьер Пасторе. Победный мяч чемпионы Италии провели на 89-й минуте. Матч прошел в Майами в присутствии 74918 зрителей.

  • «Ювентус» 30 июля сыграет в рамках турнира с «Ромой».
  • «ПСЖ» закончил американское турне.

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