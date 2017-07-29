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Стеван Йоветич из «Интера» переиграл «Челси» голом и ассистом в Международном Кубке чемпионов

Йоветич переиграл «Челси» голом и ассистом
Eurosport

13 ч. назад

В матче Международного Кубка чемпионов в Сингапуре «Челси» уступил «Интеру» – 1:2.

«Челси» – «Интер» – 1:2

Голы:

0:1 – Стефан Йоветич, 45+3'

0:2 – Иван Перишич, 53'

1:2 – Жоффре Кондогбиа, 74' (автогол)

  • В этой встрече за «Челси» дебютировали Альваро Мората и Антонио Рюдигер.
  • Турнир завершится завтра, 30 июля, в США тремя матчами.
  • «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом», «Реал» – с «Барселоной», «Рома» – с «Ювентусом».

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