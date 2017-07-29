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Стеван Йоветич из «Интера» переиграл «Челси» голом и ассистом в Международном Кубке чемпионов
В матче Международного Кубка чемпионов в Сингапуре «Челси» уступил «Интеру» – 1:2.
Голы:
0:2 – Иван Перишич, 53'
1:2 – Жоффре Кондогбиа, 74' (автогол)
- В этой встрече за «Челси» дебютировали Альваро Мората и Антонио Рюдигер.
- Турнир завершится завтра, 30 июля, в США тремя матчами.
- «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом», «Реал» – с «Барселоной», «Рома» – с «Ювентусом».
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