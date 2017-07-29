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Судья-сикх в тюрбане, который раскрасил матч «Челси» и «Интера»

Судья-сикх в тюрбане, который раскрасил матч «Челси» и «Интера»
Eurosport

12 ч. назад

Спасибо, что не ситх.

«Челси» и «Интер» провели заключительный матч межсезонья. В рамках Международного Кубка чемпионов лондонский и миланский клубы встречались в Сингапуре.

Игру судил местный арбитр Сухбир Синх. Он – сикх, исповедует религию, возникшую в среде индуизма и ислама. Поэтому Синх вышел на газон в тюрбане.

Сухбир Синх, «Челси» – «Интер»

Сингапурский арбитр добавил к первому тайму четыре минуты, ко второму – пять, а в компенсированное время стартовой половины поставил спорный пенальти на Стеване Йоветиче.

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