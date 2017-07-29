Судья-сикх в тюрбане, который раскрасил матч «Челси» и «Интера»

«Челси» и «Интер» провели заключительный матч межсезонья. В рамках Международного Кубка чемпионов лондонский и миланский клубы встречались в Сингапуре.

Игру судил местный арбитр Сухбир Синх. Он – сикх, исповедует религию, возникшую в среде индуизма и ислама. Поэтому Синх вышел на газон в тюрбане.

Сингапурский арбитр добавил к первому тайму четыре минуты, ко второму – пять, а в компенсированное время стартовой половины поставил спорный пенальти на Стеване Йоветиче.

«Челси» уступил «Интеру» – 1:2.

Жоффри Кондогбиа завалил прекрасный автогол почти с центра поля.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме