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Судья-сикх в тюрбане, который раскрасил матч «Челси» и «Интера»
Спасибо, что не ситх.
«Челси» и «Интер» провели заключительный матч межсезонья. В рамках Международного Кубка чемпионов лондонский и миланский клубы встречались в Сингапуре.
Игру судил местный арбитр Сухбир Синх. Он – сикх, исповедует религию, возникшую в среде индуизма и ислама. Поэтому Синх вышел на газон в тюрбане.
Сингапурский арбитр добавил к первому тайму четыре минуты, ко второму – пять, а в компенсированное время стартовой половины поставил спорный пенальти на Стеване Йоветиче.
- «Челси» уступил «Интеру» – 1:2.
- Жоффри Кондогбиа завалил прекрасный автогол почти с центра поля.
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