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Победный удар Жерара Пике и другие голешники матча «Реал» – «Барселона»

Победный удар Пике и другие голешники матча «Реал» – «Барселона»
Eurosport

10 ч. назад

Каталонцы подпортили лето принципиальным соперникам.

«Барселона» обыграла «Реал» в матче Международного Кубка чемпионов со счетом 3:2.

Начало выдалось для мадридцев катастрофическим: уже к 7-й минуте Лионель Месси и Иван Ракитич дважды заставили Кейлора Наваса вынимать мяч из сетки.

Начало камбэку на 14-й минуте положил Матео Ковачич, который еще и перед ударом унизил Жерара Пике.

Два быстрых гола, вероятно, породили в головах защитников «Барсы» крамольные мысли, что они играют против «Реал Вальядолид». Это привело к ужасной ошибке на 36-й минуте, контратаке и голу Марко Асенсио.

Впрочем, оборона «Реала» вообще опоздала на второй тайм, что позволило Пике на 50-й минуте прикончить соперника.

Каталонцы стали победителями турнира.

  • 13 и 16 августа «Реал» и «Барселона» встретятся вновь в матчах за Суперкубок Испании.

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