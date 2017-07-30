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3 гола с матча Международного Кубка чемпионов, в котором «Сити» уничтожил вице-чемпиона Англии

3 гола с матча, в котором «Сити» уничтожил вице-чемпиона Англии
Eurosport

10 ч. назад

У «шпор» все плохо.

«Манчестер Сити» расправился с «Тоттенхэмом» в матче Международного Кубка чемпионов – 3:0.

Счет открыл Джон Стоунз на 10-й минуте: 23-летний защитник замкнул навес со штрафного. При праздновании Джоунз приставил ладонь к уху, подразнив болельщиков «шпор», которые освистали экс-игрока «Тоттенхэма» Кайла Уокера.

Следующего мяча пришлось ждать полтора тайма. Защитники «Тоттенхэма» стали слишком глубоко уходить в поле, в результате Самир Насри вывел Рахима Стерлинга один на один с вратарем, и форвард не подвел.

Довершил разгром Браим Диас на 91-й минуте. Вратарь Михел Ворм отбил мяч перед собой: прямо на ногу 17-летнему испанцу.

  • Сезон-2017/18 в АПЛ стартует 11 августа.

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