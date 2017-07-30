Дрэймонд Грин: «Криштиану Роналду – это Леброн Джеймс, а Неймар – это Кевин Дюрэнт или Стефен Карри»

Баскетболист «Голден Стэйт Уорриорс» Дрэймонд Грин накануне Эль Класико, прошедшего в США, провел аналогии между звездами футбола и НБА.

«Криштиану – это Леброн. Это круто. Думаю, Леброн – лучший баскетболист в мире, он великолепен. А Неймар тогда будет Кевином Дюрэнтом, чемпионом.

Может ли Неймар стать лучшим в мире, играя в одной команде с Месси? Думаю, будет тяжело, потому что в такой ситуации ты, возможно, никогда не получишь высокой оценки, которую по-настоящему заслуживаешь.

Но Месси уже 30. Возможно, он уже на спаде. Это может сыграть свою роль», – сказал Дрэймонд ESPN.

Чуть позже, в перерыве между таймами, Грин слегка поменял позицию относительно бразильского форварда «Барсы».

«Думаю, Неймар – это Стефен Карри. Его игра в мгновение ока может свести вас с ума, но он и способен поднять команду на новый уровень. Это же сделал Карри с «Уорриорс».

«Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:2. Роналду в матче не участвовал.

«Голден Стэйт» Карри и Грина, к которым в 2016 году примкнул Дюрэнт, три сезона подряд играл в финале против «Кливленда» Леброна.

В 2015 и 2017 году сильнее были «Уорриорс», а в 2016 году победил «Кливленд».

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