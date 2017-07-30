Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич: «Арбитр трижды оскорбил меня во время матча с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал конфликт с американским рефери Джейром Марруфо: во втором тайме судья и футболист обменялись толчками.

«Все мои знакомые знают, что меня очень сложно вывести из себя, но этот арбитр преуспел. Он трижды оскорбил меня.

Обычно я очень уважаю арбитров, но если уж они мне не понравились, то все. Этот судья просто хотел показать, что стоит выше меня», – цитирует Ракитича Marca

«Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:2, Ракитич забил второй гол каталонской команды.

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