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Капитан «Реала» Серхио Рамос: «Надеюсь, Неймар уйдет из «Барселоны» в «ПСЖ»

Рамос: «Надеюсь, Неймар уйдет из «Барселоны» в «ПСЖ»
Eurosport

7 ч. назад

31-летний испанец разоткровенничался.

Капитан «Реала» Серхио Рамос после товарищеского Класико выразил надежду, что в ближайшее время «Барселона» понесет серьезные потери.

«Будущее Неймара? Я не знаю. Он мне ничего не говорил. Каждый сам волен выбирать свое будущее. Я надеюсь, что Неймар уйдет. Тогда у нас будет одной проблемой меньше.

У меня с Неймаром очень хорошие отношения. Я поменялся с ним майкой после матча и надеюсь, что в последний раз взял у него из рук майку «Барселоны», – цитирует Рамоса Marca.

  • «Реал» проиграл «Барселоне» в матче Международного Кубка чемпионов – 2:3.
  • «ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» 220 млн евро за Неймара.
  • Все трансферные новости.

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