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Зинедин Зидан: «Я доволен составом «Реала» и не хочу ничего менять»
Кажется, Килиан Мбаппе может забыть о Мадриде.
«Я полностью спокоен и доволен командой. У нас лучший состав, с которым мы побеждали и надеемся победить вновь.
У нас весьма хорошая команда, и я не хочу ничего менять. Сейчас с нами нет только Криштиану. Мы знаем, что нас ждет непростой сезон. Все хотят обыграть «Реал», поэтому нам будет еще интереснее», – приводит слова Зидан AS.
- В сезоне-2016/17 «Реал» стал чемпионом Испании и во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов.
- Летом-2017 мадридцы приобрели Тео Эрнандеса за 30 млн евро и Дани Себальоса за 17 млн евро.
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