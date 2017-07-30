Зинедин Зидан: «Я доволен составом «Реала» и не хочу ничего менять»

«Я полностью спокоен и доволен командой. У нас лучший состав, с которым мы побеждали и надеемся победить вновь.

У нас весьма хорошая команда, и я не хочу ничего менять. Сейчас с нами нет только Криштиану. Мы знаем, что нас ждет непростой сезон. Все хотят обыграть «Реал», поэтому нам будет еще интереснее», – приводит слова Зидан AS.

В сезоне-2016/17 «Реал» стал чемпионом Испании и во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

Летом-2017 мадридцы приобрели Тео Эрнандеса за 30 млн евро и Дани Себальоса за 17 млн евро.

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