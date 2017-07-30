PA Sport
Форвард «Барселоны» Неймар провел 15 минут в раздевалке «Реала»
У бразильского футболиста отличные отношения с мадридцами.
Неймар заглянул в раздевалку «Реала» после Класико в Международном Кубке чемпионов. Бразилец задержался на 15 минут и прихватил с собой две футболки игроков мадридской команды.
- «Барселона» обыграла «Реал» в матче, который прошел в Майами, со счетом 3:2.
- Каталонцы выиграли Международный Кубок чемпионов, победив в трех матчах из трех.
- 13 и 16 августа «Реал» и «Барселона» встретятся вновь в матчах за Суперкубок Испании.
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