Eurosport
«Ювентус» обыграл «Рому» по пенальти в Международном кубке чемпионов
Основное время матча закончилось со счетом 1:1.
«Ювентус» – «Рома» – 1:1 (пен. – 5:4)
Серию пенальти выиграл запасной кипер «Юве» Пинсольо, отразивший удар Туминелло.
Голы:
1:0 – Марио Манджукич, 29'
1:1 – Эдин Джеко, 74'
- Команды провели последний в этом году матч на Международном кубке чемпионов – на следующий день туринцы и римляне вернулись в Италию.
- Новый сезон в Серии А стартует 19-20 августа. В первом туре «Рома» сыграет на выезде против «Аталанты», а «Юве» примет «Кальяри».
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