Eurosport

«Ювентус» обыграл «Рому» по пенальти в Международном кубке чемпионов

«Ювентус» обыграл «Рому» по пенальти
Eurosport

4 ч. назад

Основное время матча закончилось со счетом 1:1.

«Ювентус» – «Рома» – 1:1 (пен. – 5:4)

Серию пенальти выиграл запасной кипер «Юве» Пинсольо, отразивший удар Туминелло.

Голы:

1:0 – Марио Манджукич, 29'

1:1 – Эдин Джеко, 74'

  • Команды провели последний в этом году матч на Международном кубке чемпионов – на следующий день туринцы и римляне вернулись в Италию.
  • Новый сезон в Серии А стартует 19-20 августа. В первом туре «Рома» сыграет на выезде против «Аталанты», а «Юве» примет «Кальяри».

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