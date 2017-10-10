Премьер-министр Голландии предложил Бельгии обменять одну из провинций на Кевина де Брёйне

Премьер-министр Голландии Марк Рютте перед матчем сборной со Швецией в шутку предложил Бельгии обменять провинцию Лимбург на полузащитника Кевина де Брёйне.

«Нам не хватает веры, прогресса и креатива на половине поля соперника. Кевин может нам с этим помочь. Его обмен на Лимбург совершенно логичен.

Конечно, это была бы большая потеря для Голландии. Там живут такие милые люди. Но мы бы это пережили. Иногда приходится делать трудный выбор. Мы бы прожили и с 11 провинциями», – заявил Рютте Het Beleg van Antwerpen.

На счету 2 гола и 4 ассиста в 9 матчах сезона-2017/18.

Сборная Голландии чудом может попасть в квалификацию ЧМ-2018: для этого «оранье» в заключительном матче надо обыграть Швецию с разницей в 7 голов.

Сборная Бельгии – первая европейская сборная, квалифицировавшаяся на мундиаль.

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