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Тренер сборной Аргентины Сампаоли вызвал на товарищеский матч с Россией Месси, Агуэро и Икарди

Сампаоли вызвал на матч с Россией Месси, Агуэро и Икарди
Eurosport

1 час назад

Вся мощь аргентинского футбола против Кокорина и Комбарова.

Федерация футбола Аргентины огласила список игроков, вызванных в сборную на товарищескую игру против России.

Вратари: Серхио Ромеро, Агустин Маркесин, Науэль Гусман.

Защитники: Федерико Фасио, Николас Отаменди, Херман Пеццелья, Габриэль Меркадо, Хавьер Маскерано.

Полузащитники: Лукас Билья, Эвер Банега, Маттиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Леандро Паредес, Эдуардо Сальвио, Маркос Акунья, Алехандро Гомес, Диего Перотти.

Нападающие: Лионель Месси, Анхель ди Мария, Серхио Агуэро, Мауро Икарди, Пауло Дибала.

  • Матч сборных России и Аргентины состоится 11 ноября в «Лужниках».
  • Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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