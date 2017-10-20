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Тренер сборной Аргентины Сампаоли вызвал на товарищеский матч с Россией Месси, Агуэро и Икарди
Вся мощь аргентинского футбола против Кокорина и Комбарова.
Федерация футбола Аргентины огласила список игроков, вызванных в сборную на товарищескую игру против России.
Вратари: Серхио Ромеро, Агустин Маркесин, Науэль Гусман.
Защитники: Федерико Фасио, Николас Отаменди, Херман Пеццелья, Габриэль Меркадо, Хавьер Маскерано.
Полузащитники: Лукас Билья, Эвер Банега, Маттиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Леандро Паредес, Эдуардо Сальвио, Маркос Акунья, Алехандро Гомес, Диего Перотти.
Нападающие: Лионель Месси, Анхель ди Мария, Серхио Агуэро, Мауро Икарди, Пауло Дибала.
- Матч сборных России и Аргентины состоится 11 ноября в «Лужниках».
- Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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