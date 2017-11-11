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Коморские острова - Мадагаскар

Товарищеские матчи - 11 ноября 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Коморские острова – Мадагаскар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 11 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Amir Abdou или Franck Rajaonarisamba? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Коморские острова – Мадагаскар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Коморские острова и Мадагаскар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

