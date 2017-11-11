Коморские острова
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    2:00
    11.11.17
    Мадагаскар
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      Коморские острова - Мадагаскар
      Товарищеские матчи - 11 ноября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Коморские острова – Мадагаскар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 11 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Amir Abdou или Franck Rajaonarisamba? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Коморские острова – Мадагаскар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Коморские острова и Мадагаскар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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