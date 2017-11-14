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      ОАЭ - Узбекистан
      Товарищеские матчи - 14 ноября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем ОАЭ – Узбекистан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче ОАЭ – Узбекистан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются ОАЭ и Узбекистан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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