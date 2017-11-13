Косово
    -
    21:30
    13.11.17
    Stadiumi Olimpik Adem Jashari
    Латвия
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      Косово - Латвия
      Товарищеские матчи - 13 ноября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Косово – Латвия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 13 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Косово – Латвия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Косово и Латвия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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