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Венесуэла - Иран

Товарищеские матчи - 13 ноября 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Венесуэла – Иран на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 13 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Рафаэль Дудамель или Карлуш Кейруш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Венесуэла – Иран? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Венесуэла и Иран, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

