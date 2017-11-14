Алжир
    -
    22:30
    14.11.17
    Stade du 5 Juillet 1962
    Центрально-Африканская Республика
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      Алжир - Центрально-Африканская Республика
      Товарищеские матчи - 14 ноября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Алжир – Центрально-Африканская Республика на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Раба Мадьер или Blaise Kopogo? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Алжир – Центрально-Африканская Республика? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Алжир и Центрально-Африканская Республика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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