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Алжир - Центрально-Африканская Республика

Товарищеские матчи - 14 ноября 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Алжир – Центрально-Африканская Республика на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Раба Мадьер или Blaise Kopogo? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Алжир – Центрально-Африканская Республика? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Алжир и Центрально-Африканская Республика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

