Армения
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      Армения - Кипр
      Товарищеские матчи - 13 ноября 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Армения – Кипр на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 13 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Артур Петросян или Christakis Christoforou? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Армения – Кипр? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Армения и Кипр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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