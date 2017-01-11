Кот-д'Ивуар
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    16:00
    11.01.17
    Уганда
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      Кот-д'Ивуар - Уганда
      Товарищеские матчи - 11 января 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Кот-д'Ивуар – Уганда на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 11 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Мишель Дюссюйер или Milutin Sredojevic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кот-д'Ивуар – Уганда? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кот-д'Ивуар и Уганда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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