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Швеция - Словакия

Товарищеские матчи - 12 января 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Швеция – Словакия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:45 12 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Ян Андерссон или Ян Козак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Швеция – Словакия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Швеция и Словакия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

