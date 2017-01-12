Швеция
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      Швеция - Словакия
      Товарищеские матчи - 12 января 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Швеция – Словакия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:45 12 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Ян Андерссон или Ян Козак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Швеция – Словакия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Швеция и Словакия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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