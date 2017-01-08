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- 2-ой тайм
- ОрьеБагайоко77'
- ЛевицкиГоддос74'
- УльссонАлланссон74'
- БаркротМоберг Карлссон62'
- ФрикИсак62'
- Сио50'
- Перерыв
- КалуЗаха45'
- ПепеДели45'
- СержДукур45'
- ДьеСери45'
- АнгбанГрадель45'
- ВильфридСио45'
- КонатеНильссон45'
- 1-ый тайм
- Серж45'
- Канон (автогол)39'
- Серж25'
- Дье13'
Перед матчем
Онлайн
Швеция - Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи - 8 января 2017
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Швеция – Кот-д'Ивуар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:45 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Ян Андерссон или Мишель Дюссюйер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Швеция – Кот-д'Ивуар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Швеция и Кот-д'Ивуар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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