Швеция
Завершено
0
1
-
2
0
15:45
08.01.17
Armed Forces Stadium
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи • Регулярный
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Швеция
  • Кот-д'Ивуар
  • ОрьеБагайоко
    77'
  • ЛевицкиГоддос
    74'
  • УльссонАлланссон
    74'
  • БаркротМоберг Карлссон
    62'
  • ФрикИсак
    62'
  • Сио
    50'
  • Перерыв
  • Швеция
  • Кот-д'Ивуар
  • КалуЗаха
    45'
  • ПепеДели
    45'
  • СержДукур
    45'
  • ДьеСери
    45'
  • АнгбанГрадель
    45'
  • ВильфридСио
    45'
  • КонатеНильссон
    45'
  • 1-ый тайм
  • Швеция
  • Кот-д'Ивуар
  • Серж
    45'
  • Канон (автогол)
    39'
  • Серж
    25'
  • Дье
    13'
Перед матчем

Онлайн
Швеция - Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи - 8 января 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Швеция – Кот-д'Ивуар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:45 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Ян Андерссон или Мишель Дюссюйер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Швеция – Кот-д'Ивуар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Швеция и Кот-д'Ивуар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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