Узбекистан
Завершено
0
2
-
2
0
16:00
23.01.17
Грузия
Товарищеские матчи • Регулярный
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Узбекистан
  • Грузия
  • Шомурадов
    78'
  • Лобжанидзе
    77'
  • Шония
    69'
  • 1-ый тайм
  • Узбекистан
  • Грузия
  • Шомурадов
    45'
Перед матчем

Онлайн
Узбекистан - Грузия
Товарищеские матчи - 23 января 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Узбекистан – Грузия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 23 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Samvel Babayan или Владимир Вайсс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Узбекистан – Грузия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Узбекистан и Грузия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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