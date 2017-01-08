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- 2-ой тайм
- Масса78'
- Вавро57'
- 1-ый тайм
- Мия15'
- Oloya5'
Перед матчем
Онлайн
Словакия - Уганда
Товарищеские матчи - 8 января 2017
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Словакия – Уганда на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:30 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Ян Козак или Milutin Sredojevic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Словакия – Уганда? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Словакия и Уганда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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