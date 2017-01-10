Китай
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    10.01.17
    Исландия
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      Китай - Исландия
      Товарищеские матчи - 10 января 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Китай – Исландия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 10 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Марчелло Липпи или Хеймир Хадльгримссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Китай – Исландия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Китай и Исландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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