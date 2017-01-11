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Конго - Сенегал
Товарищеские матчи - 11 января 2017
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Конго – Сенегал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 11 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Pierre Lechantre или Алиу Сиссе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Конго – Сенегал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Конго и Сенегал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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