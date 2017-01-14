Онлайн

Камбоджа - Саудовская Аравия

Товарищеские матчи - 14 января 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Камбоджа – Саудовская Аравия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 14 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Тхэхун Ли или Берт ван Марвейк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Камбоджа – Саудовская Аравия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Камбоджа и Саудовская Аравия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

