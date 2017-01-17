Катар
    -
    18:00
    17.01.17
    Jassim Bin Hamad Stadium
    Молдавия
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      Катар - Молдавия
      Товарищеские матчи - 17 января 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Катар – Молдавия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 17 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хорхе Фоссати или Igor Dobrovolskiy? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Катар – Молдавия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Катар и Молдавия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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