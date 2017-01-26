Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Бразилия - Колумбия
Товарищеские матчи - 26 января 2017
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Бразилия – Колумбия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:45 26 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Тите или Хосе Пекерман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бразилия – Колумбия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бразилия и Колумбия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет