Эквадор
    -
    3:15
    23.02.17
    Estádio Banco del Pacífico - Capwell
    Гондурас
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      Эквадор - Гондурас
      Товарищеские матчи - 23 февраля 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Эквадор – Гондурас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:15 23 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Густаво Квинтерос или Хорхе Луис Пинто? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Эквадор – Гондурас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Эквадор и Гондурас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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