США
    -
    4:00
    04.02.17
    Finley Stadium
    Ямайка
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      США - Ямайка
      Товарищеские матчи - 4 февраля 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем США – Ямайка на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 4 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Брюс Арена или Винфрид Шефер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче США – Ямайка? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются США и Ямайка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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