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Сан-Марино - Андорра

Товарищеские матчи - 22 февраля 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Сан-Марино – Андорра на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 22 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Пьер-Анджело Манцароли или Хесус Альварес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан-Марино – Андорра? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Сан-Марино и Андорра, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

