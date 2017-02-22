Сан-Марино
    -
    20:30
    22.02.17
    Олимпийский стадион (Рим)
    Андорра
      Товарищеские матчи • Регулярный
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      Сан-Марино - Андорра
      Товарищеские матчи - 22 февраля 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Сан-Марино – Андорра на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 22 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пьер-Анджело Манцароли или Хесус Альварес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан-Марино – Андорра? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сан-Марино и Андорра, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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