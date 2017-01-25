Иордания
    -
    2:00
    25.01.17
    Грузия
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      Иордания - Грузия
      Товарищеские матчи - 25 января 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Иордания – Грузия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 25 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Иордания – Грузия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Иордания и Грузия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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