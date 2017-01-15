Онлайн

Исландия - Чили

Товарищеские матчи - 15 января 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Исландия – Чили на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 10:35 15 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Хеймир Хадльгримссон или Хуан Антонио Пицци? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Исландия – Чили? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Исландия и Чили, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

