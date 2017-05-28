Мексика
    -
    2:30
    28.05.17
    LA Memorial Coliseum
    Хорватия
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      Мексика - Хорватия
      Товарищеские матчи - 28 мая 2017

      Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Мексика – Хорватия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 28 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хуан Карлос Осорио или Анте Чачич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Мексика – Хорватия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Мексика и Хорватия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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