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Бенин - Буркина-Фасо

Товарищеские матчи - 21 мая 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Бенин – Буркина-Фасо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 21 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Умар Чомого или Пауло Дуарте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Бенин – Буркина-Фасо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Бенин и Буркина-Фасо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

