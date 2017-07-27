Эквадор
Завершено
0
3
-
1
0
3:30
27.07.17
Estádio Banco del Pacífico - Capwell
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи • Регулярный
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Эквадор
  • Тринидад и Тобаго
  • Murillo
    90'
  • ГайборSierra Flores
    87'
  • ДреерПьедра
    81'
  • ПресиадоMurillo
    79'
  • Гайбор (P)
    74'
  • CastilloCaicedo
    73'
  • КиньонесСевальос
    63'
  • Леон
    48'
  • Перерыв
  • Эквадор
  • Тринидад и Тобаго
  • КортесОйола
    45'
  • 1-ый тайм
  • Эквадор
  • Тринидад и Тобаго
  • Mitchell
    41'
  • Крус
    39'
  • Анангоно
    19'
Перед матчем

Онлайн
Эквадор - Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи - 27 июля 2017

Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Эквадор – Тринидад и Тобаго на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Густаво Квинтерос или Денниз Лоуренс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Эквадор – Тринидад и Тобаго? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Эквадор и Тринидад и Тобаго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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