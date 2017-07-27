Поделиться
- 2-ой тайм
- Murillo90'
- ГайборSierra Flores87'
- ДреерПьедра81'
- ПресиадоMurillo79'
- Гайбор (P)74'
- CastilloCaicedo73'
- КиньонесСевальос63'
- Леон48'
- Перерыв
- КортесОйола45'
- 1-ый тайм
- Mitchell41'
- Крус39'
- Анангоно19'
Перед матчем
Онлайн
Эквадор - Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи - 27 июля 2017
Футбол, Товарищеские матчи. Следите за матчем Эквадор – Тринидад и Тобаго на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Густаво Квинтерос или Денниз Лоуренс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Эквадор – Тринидад и Тобаго? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Эквадор и Тринидад и Тобаго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет